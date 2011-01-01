Вторичное сырье (макулатура, плёночные материалы, книги, журналы, документация, архивы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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В Санкт-Петербурге много различных организаций и предприятий, которые могут сделать свой вклад в помощь сохранения окружающей среды! В процессе деятельности организаций остаются разного рода отходы:

макулатура (бумага, картон)

плёночные материалы, пластмасса

Весь этот мусор можно не просто выбросить, но и заработать на нём деньги.

Закупка макулатуры, полиэтилена, пластмассы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ООО "ЭкоКомплекс" работает на рынке вторичного сырья двенадцать лет и успел завоевать доверие поставщиков, укрепить свои позиции и сейчас является одной из самых динамически развивающихся организаций на рынке вторичного сырья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основная деятельность компании направлена на: сбор, сортировку и поставку сырья (макулатуры, полиэтилена, пластмассы) для производства товаров народного потребления.

Переработка вторичного сырья, такого как макулатура, полиэтилен, пластмасса - это более экологически чистый и экономный способ по сравнению с переработкой первичного материала.

Наш успех - индивидуальный подход к каждому клиенту, поиск наиболее эффективных решений для долговременного сотрудничества. Мы совершаем выгодные сделки, учитываем интересы - и наши, и наших партнеров. Такой подход к делу всегда приводит к взаимовыгодному сотрудничеству.

Причины, по которым выбирают нашу организацию: